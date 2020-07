Everton-verdediger Leighton Baines stopt met voetballen

Baines speelde vandaag zijn laatste match als profvoetballer. Het was een afscheid in mineur, want Everton ging thuis met 1-3 onderuit tegen Bournemouth. Baines, die einde contract was, weigerde het aanbod van Everton om de overeenkomst met één seizoen te verlengen.

Baines speelde 13 jaar voor Everton. In 2007 ruilde hij Wigan voor Goodison Park. De linksachter speelde 420 wedstrijden in het Everton-shirt. Daarnaast is hij de verdediger met de meeste assists in de Premier League: 59 stuks.

Leighton Baines vertegenwoordigde ook Engeland tijdens het WK van 2014 in Brazilië. In 2012 en 2013 werd hij opgenomen in het elftal van het seizoen in de Premier League.