Dimitri Van den Bergh sluit droomweek af met titel op World Matchplay

Van den Bergh ging van 7-7 naar 10-7 en daarna zelfs naar 16-9. Anderson ging plots ook beter spelen, maar Van den Bergh hield zijn zenuwen in bedwang en maakte het uit in een krankzinnige laatste leg uit met 18-10.

Maar Anderson leek, net als Van den Bergh, bevangen door de zenuwen in de openingsfase. In dat nerveuze begin hielden de twee gelijke tred met elkaar, tot de Dream Maker zijn niveau opkrikte en steeds dichter bij zijn droom kwam.

Van den Bergh had achtereenvolgens het Engelse kwartet Nathan Aspinall, Joe Cullen, Adrien Lewis en Glen Durrant naar huis gestuurd. In de finale wachtte de Schot Gary Anderson, al jarenlang een van de beste spelers op het circuit.

Aan de World Matchplay darts nemen de beste 32 darters van het seizoen deel. Voor Dimitri Van den Bergh was het een eerste kennismaking met het toernooi. En hij steekt dus meteen de titel op zak.

De ontknoping

Van den Bergh: "Dromen komen dus toch uit"

Dimtri Van den Bergh is al een paar jaar een van de rijzende sterren in het darts, maar in Milton Keynes bewees hij misschien wel zijn plaatsje tot de absolute top waard te zijn.

"Ik ben gewoon dé winnaar van dit toernooi. Wow!", zei de vlotte Van den Bergh in uitstekend Engels. "Dromen komen dus toch uit, al heb ik een paar uur nodig om het te realiseren."

"Ze hebben mij altijd gezegd: jij hebt het in je. En nu gebeurt het! En wat een mooie trofee heb ik in mijn handen. Ze noemen het de Phil Taylor Trophy. Wat een speler was hij (Taylor won het toernooi maar liefst 16 keer). Dat ik dan ook nog een topspeler als Anderson heb kunnen verslaan voor deze trofee te kunnen winnen. Wow!"