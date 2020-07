Bora alleenheerser in Roemenië: zege voor Ackermann, eindwinst voor Mühlberger

Bora-Hansgrohe heeft geen enkele andere ploeg een zege gegund in de Sibiu Cycling Tour (2.1) in Roemenië. In de slotetappe sprintte Pascal Ackermann naar de zege voor zijn ploegmaat Schwarzmann. De eindwinst was voor de Oostenrijker Gregor Mühlberger, ook al een renner uit de Bora-ploeg.