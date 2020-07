Advies voor Veiligheidsraad: "Alle sportwedstrijden achter gesloten deuren"

Verschillende actoren van het Vlaamse sportveld hebben zich verenigd in een klankbordgroep, die de coronasituatie opvolgt. De minister en de andere leden kwamen tot 3 belangrijke aanbevelingen:

Weyts: "Alle sportwedstrijden moeten zonder publiek, bij code oranje kunnen we contactsporten verbieden"

Nationale Veiligheidsraad van morgen beslist over advies

De klankbordgroep bestaat uit de Vlaamse Sportfederatie (VSF), het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (VSK), Sport Vlaanderen en minister Weyts.

Het is uiteindelijk de Nationale Veiligheidsraad van morgen die bekijkt wat ze met het advies doet. "In het volle besef dat sportactiviteiten en zeker publieksbijeenkomsten dezer dagen een reëel risico kunnen vormen, wenst de Vlaamse sportwereld gezamenlijk haar verantwoordelijkheid op te nemen", luidt het in een persbericht van het kabinet van minister Weyts.

"We kregen verschillende vragen vanuit de sportsector of wedstrijden al dan niet zouden kunnen doorgaan nu het coronavirus weer aan terrein wint. Met duidelijke maatregelen bieden we houvast aan sportfederaties, sportclubs en supporters."

"We bieden de Vlaming nog steeds voldoende perspectief om in deze moeilijke tijden hun favoriete sport te kunnen beoefenen maar wel veilig voor henzelf en voor de hele samenleving."