Waasland-Beveren dagvaardt Belgische voetbalbond en Pro League

De juridische carrousel in het Belgische voetbal blijft dus maar draaien. Enkele dagen voor de Algemene Vergadering van de Pro League, waar gestemd moet worden over het competitieformat, dagvaardt Waasland-Beveren en de Pro League.

De club, door de Pro League veroordeeld tot degradatie naar 1B, vindt het niet kunnen dat ze niet opgenomen is in de kalender voor volgend seizoen, omdat ze tot de volgende Algemene Vergadering nog steeds in 1A zit. Volgens de reglementen had de 1A-kalender met de huidige ploegen op 23 juli bekend moeten zijn.

Waasland-Beveren heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de Belgische voetbalbond en de Pro League. De zaak komt maandag voor de rechtbank. Een uitspraak volgt wellicht enkele dagen later.