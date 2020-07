Van den Bergh klopt ex-wereldkampioen op weg naar halve finale World Matchplay

Dimitri Van den Bergh doet pas voor het eerst mee aan het World Matchplay, dat vanwege het coronavirus niet in de bomvolle Winter Gardens in Blackpool plaatsvindt maar wel in Milton Keynes.

In het matchplay telt elke gewonnen leg, zeg maar spelletje. Na zeges tegen Aspinall en Cullen nam Van den Bergh het in de kwartfinales op tegen Adrian Lewis, de wereldkampioen van 2011 en 2012 maar de voorbij jaren wel eerder een subtopper.

Van den Bergh ging er als een wervelwind vandoor en hield zijn gemiddelde met 3 pijlen bijna de hele match lang boven de 100. Enkel toen Lewis op het einde een comeback leek in te zetten, kreeg Van den Bergh het lastig. Maar bij 15-11 liet hij de kans op een ticket voor de halve finales niet liggen bij zijn dubbel.

In die halve finale treft hij ofwel de Nederlander Van der Voort of de drievoudige BDO-wereldkampioen Durrant. Sowieso is het al een geslaagd uitje naar Engeland voor Van den Bergh, want hij is nu al zeker van minstens 50.000 pond op zijn rekening. Bij een titel stijgt dat bedrag naar 150.000 pond.