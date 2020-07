Ploegarts Vos en co: "Te weinig voorzorgsmaatregelen in hoog risicogebied"

"Niet voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen"

"Maar door dat doel te stellen, hebben ze ook eisen neergelegd aan het protocol waar verschillende partijen aan moeten voldoen. Alleen dan is het mogelijk om tot een veilige bubbel te komen waarin de renners, organisatie en staf zich kunnen bewegen. Maar dan moeten we ons allemaal aan de maatregelen houden, anders heb je geen veilige bubbel."

"We zouden koersen in een gebied waarvan ik denk dat het een matig tot hoog risicogebied is qua coronapatiënten. En dat neemt de laatste dagen ook exponentieel toe", voegt Bakhuijs toe.

Maar CCC-Liv, de ploeg van Marianne Vos, nam de touwtjes in eigen handen en besloot last-minute om niet aan de race deel te nemen. Ploegarts van het team, Tessa Bakhuijs, gaf toelichting na de exit van de ploeg. "We hebben een risicoanalyse gemaakt van de maatregelen opgelegd door de race-organisatie en de UCI. We kwamen tot de conclusie dat het risico te groot was en dat er niet voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen leken te worden."

De spreekwoordelijke druppel voor ons was uiteindelijk dat we zagen dat het aantal besmettingen in het gebied aan het stijgen was. Dat maakte dat we het protocol wel heel serieus moeten nemen. Het gaat om onze gezondheid, maar ook om die van de omgeving waar we te gast zijn.

"Ongelooflijk ingewikkeld om wedstrijd veilig te laten plaatsvinden"

Houdt niemand zich dan aan de maatregelen? "Er zijn een heel aantal logistieke moeilijkheden aan dit protocol", verklaart Bakhuijs. "Het is een verstandig protocol, maar logistiek enorm uitdagend. Ik kan me voorstellen dat er teams zijn waarbij dit niet lukt. Zeker als je geen dokter in dienst hebt."

"Ook voor de organisatie is het uitdagend om de hele wedstrijd en voorbereiding een arts ter beschikking te hebben en een aparte vleugel per team in het hotel te voorzien, zodat iedereen apart slaapt. Dat zijn allemaal extra kosten."

"Er zijn een heleboel dingen waaraan voldaan moet worden, wat

het ongelooflijk ingewikkeld maakt om een wedstrijd op een veilige manier te laten plaatsvinden. Het is belangrijk dat als we zeggen “dit protocol gaan we volgen”, dat we dan ook alles doen om ervoor te zorgen dat we het volgen."

De beslissing van CCC-Liv was wel last-minute: de dag van de wedstrijd zelf. Waarom? "In de ideale wereld zou je deze informatie 2 weken voor de wedstrijd moeten ontvangen, maar dat gebeurde niet. Toen konden we al zeggen dat we niet zouden meedoen, maar we weten dat het voor iedereen een nieuwe situatie is en we stelden ons coöperatief op."

"De spreekwoordelijke druppel voor ons was uiteindelijk dat we zagen dat het aantal besmettingen in het gebied aan het stijgen was. Dat maakte dat we het protocol wel heel serieus moeten nemen. Het gaat om onze gezondheid, maar ook om die van de omgeving waar we te gast zijn."