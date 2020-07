Lotto-Soudal laat Sébastien Grignard (21) prof worden: "Niet meteen verwacht"

Grignard is al 3 jaar lid van het Lotto-Soudal Development Team en wordt beschouwd als een tijdritspecialist. Als junior werd hij 3e op het EK tijdrijden en 4e in Parijs-Roubaix en won hij 2 Belgische titels (zowel op de weg als in het tijdrijden).

Ook het afgelopen seizoen bij de beloften stond Grignard met brons op het podium van het BK op de weg in Habay-la-Neuve, waar ploegmaat Florian Vermeersch won.

"Grignard heeft talent. Zijn medische testen laten daar geen twijfel over bestaan. In het Development Team van Kurt Van de Wouwer toonde Grignard ook altijd de juiste instelling en was hij een perfecte teamspeler", zegt teammanager John Lelangue.

"Nog voor aanvang van dit seizoen volgden we hem van dichtbij op. Al meteen in zijn 1e wedstrijd dit seizoen, Brussel-Opwijk, finishte hij 2e. Hij was klaar voor het seizoen 2020. Ik ben ervan overtuigd dat hij snel zal bevestigen."

Grignard is uiteraard in de wolken met de promotie. "Ongelooflijk is dit. Ik ben meer dan blij met de overgang naar het WorldTour-team. Ik had dit niet meteen verwacht, gezien het toch wel speciale seizoen dat we meemaken."

"Het is nu zo goed als onmogelijk om je waarde te bewijzen en teammanagers te overtuigen. Nu popel ik om te tonen wat ik waard ben, en niet alleen in het tijdrijden. Eerlijk gezegd, ik ben gek van de Vlaamse koersen."

"Lotto-Soudal heeft altijd vertrouwen in me gehad, ook in mijn 1e jaar bij de beloften, dat volledig de mist in ging wegens mononucleose. Ik hoop het team zo snel mogelijk te bedanken met goede prestaties."