Zanardi maand na zwaar ongeval uit ziekenhuis ontslagen

Alex Zanardi belandde op 19 juni in het ziekenhuis, nadat hij met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen was gebotst. De voormalige F1-rijder vocht voor zijn leven en werd in een kunstmatige coma gehouden, maar na drie zware operaties kwam hij er weer bovenop.

Eind vorige week werd Zanardi uit zijn kunstmatige coma gehaald. "Na vijf weken in ons ziekenhuis is zijn toestand stabiel genoeg om een verplaatsing naar een neurologisch centrum toe te staan", stelt het ziekenhuis.

Zanardi reed in de jaren 90 in de Formule 1 voor Jordan, Minardi, Lotus en Williams. Bij een zwaar ongeval in 2001 op de Duitse Lausitzring verloor de Italiaan beide benen. Zanardi legde zich nadien toe op het handbiken, waarin hij vier keer goud pakte op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016.