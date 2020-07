Kritiek op De Gea zwelt aan na nieuwe wanprestatie: "Hij is onherkenbaar"

David De Gea is al een poosje nog slechts een schim van de doelman die 5x verkozen werd in het Premier League-team van het seizoen. De Spanjaard stapelt de blunders op en ging ook in de halve finales van de FA Cup tegen Chelsea weer flink de mist in.

"Als een doelman een of twee keer in de fout gaat, laat je hem staan, maar het blijft maar gebeuren", stelt Alan Shearer. In het BBC-programma Match of the Day pleit de voormalige spits ervoor om Dean Henderson een kans te geven in doel. Henderson speelt een uitstekend seizoen op huurbasis bij Sheffield United.

"Daar is de tijd rijp voor. Maar dan moet je hem wel terughalen als nummer 1. Het is zinloos om hem op de bank te zetten. Dan kun je hem beter laten waar hij zit en ervaring laten opdoen", vindt Shearer.

Voormalig Manchester United-speler Phil Neville ziet veel twijfels bij De Gea. "Hij is onherkenbaar. Hij maakt zoveel fouten. Een De Gea in vorm zou alle drie de goals van Chelsea voorkomen hebben. Hij heeft totaal geen vertrouwen. Als ik de trainer was, zou ik me toch flink zorgen maken over zijn prestaties. Zijn wisselvalligheid kost Manchester United wedstrijden."

United-coach Ole Gunnar Solskjær nam het na de bekermatch tegen Chelsea op voor zijn doelman. "Hij weet ook wel dat hij die ballen altijd had moeten pakken. Maar het is nu zo, we moeten voort. Mentaal is David ijzersterk", weet de Noor.