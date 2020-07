VIDEO: Twee fouten De Gea en owngoal brengen Chelsea naar finale FA Cup

Na twee nederlagen in de competitie (4-0 en 0-2) en de uitschakeling in de Carabao Cup zon Chelsea op wraak tegen Manchester United in de halve finale van de FA Cup. Maar in een steriele studieronde was het United dat het balbezit opeiste.

De weinige kansen in een spektakelloze eerste helft waren evenwel voor Chelsea. Reece James vuurde op de vuisten van De Gea, Zouma kopte naast (en op het hoofd van Bailly). Na nog een kopstoot tegen Maguire moest Bailly worden afgevoerd. Het lange oponthoud net voor de rust inspireerde Giroud om toch nog toe te slaan, al ging De Gea niet vrijuit bij de binnentikker.

De Gea, die al langer in twijfel wordt getrokken bij United, ging ook na de rust in de fout. De Spanjaard kon ook een lage schuiver van Mason Mount niet stoppen en hielp Chelsea op weg naar de finale van de FA Cup.

Solskjaer haalde met Pogba en Greenwood nog zijn grootste vuurwapens van de bank, maar de ingrepen kwamen te laat. De Gea schudde nog twee puike reddingen uit zijn handschoenen, maar was kansloos bij een owngoal van Maguire. Het slotoffensief van United bleef uit, de strafschop van Bruno Fernandes was zo slechts een voetnoot.