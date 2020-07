Appelmans onder de indruk van Clijsters: "Ben toch een beetje verbaasd"

"Kim heeft getoond dat ze heel goed uit de startblokken kan schieten en dat is op zich ook al knap. Het feit dat ze wint, toont aan dat ze het niveau heeft en dat is nu voor haar het belangrijkste. Ze heeft het nodig om ritme en vertrouwen op te doen."

"Ook al wist ik dat Kim de kwaliteiten heeft om die topspeelsters te kloppen, was ik toch wel een beetje verbaasd door haar prestaties", geeft Sabine Appelmans toe. "Ze heeft allemaal meisjes verslagen die meedraaien op hoog niveau. Oké, in korte sets, maar dan nog."

Weliswaar ging het in de VS om korte partijtjes naar 5 gewonnen games, toch imponeerde Kim Clijsters met een foutloos parcours. Bovendien was de tegenstand niet min: Clijsters versloeg onder meer Australian Open-winnares Sofia Kenin en voormalig US Open-laureate Sloane Stephens.

"Het concept van World TeamTennis was ook op Clijsters' lijf geschreven. Ze speelden in een team, daar voelt ze zich al zeer goed in. En ook al wil iedereen graag winnen: de druk is anders dan in een gewoon toernooi. Ze heeft zich echt geamuseerd en dat is ook superbelangrijk, zeker op haar leeftijd."

"Daarnaast was het ook in haar voordeel dat iedereen een lange periode zonder tennis gehad heeft. Dat is Kim immers gewend. Zij kon vooral teren op haar ervaring."