Leeds wil over enkele jaren opnieuw Champions League-hymne horen

Tussen 1998 en 2003 speelde Leeds United vijf keer op rij Europees voetbal. In 2001 haalde het zelfs de halve finales van de Champions League. In de tweede groepsfase zat het toen in de groep van Anderlecht. Paars-wit werd twee keer een nederlaag aangesmeerd door Leeds.

Het waren de tijden van Rio Ferdinand, Lee Bowyer en Mark Viduka. Die tijden wil Angus Kinnear graag zien terugkeren. "We vieren omdat we terug zijn waar we thuis horen (de Premier League). Dit is ons basiskamp", zei Kinnear.

"Nu zal het zaak zijn hier verder op te bouwen de volgende jaren. Het ultieme doel is de top zes. We moeten een team hebben voor de Premier League en in het beste geval voor de Champions League. Dat is de visie."

Leeds was drie keer in zijn geschiedenis Engels kampioen, maar degradeerde in 2004. Trainer Marcelo Bielsa bracht hen terug naar de hoogste klasse, maar zijn contract loopt af.

"De intenties van Marcelo zijn altijd een beetje een mysterie. Maar hij is verliefd geworden op deze club. Ik denk dat hij verbondenheid voelt met ons."