Belg in Tokio, waar coronacijfers stijgen: "Succesvolle Spelen worden niet evident"

Coronacijfers stijgen in Tokio: kunnen de Spelen nog in 2021?

"De stijging van besmettingen is toch significant"

"Je moet wel alles in een kader plaatsen. Wij wonen in een miljoenenstad, waar mensen kort op elkaar wonen", zegt de Belgische ondernemer in Tokio. "We hebben in totaal 9.000 besmettingen. Heel Japan telt een kleine 20.000 besmettingen. Al bij al valt het toch nog wel best mee, maar de stijging is significant."

Gisteren vielen er 286 besmettingen te noteren in Tokio, een dagrecord in de Japanse hoofdstad sinds het begin van de pandemie. Van Nylen bevestigt: "De stijging is al 1,5 week bezig. En vandaag waren het er 293. Zulke hoge cijfers zijn geleden van begin april. In dat opzicht is dit onrustwekkend."

"Succesvolle Spelen worden niet evident"

Met succesvolle Olympische Spelen wil de gouverneur van Tokio de wereld tonen dat haar stad en Japan de pandemie kan bedwingen. Maar de cijfers van de laatste dagen - in Japan, in België, laat staan het Noord- en Zuid-Amerikaanse continent - geven een weinig hoopvol beeld.

Van Nylen houdt een slag om de arm: "Dat is een heel moeilijke vraagstelling, want we moeten een jaar vooruit in de toekomst kijken. Op dat moment kan de situatie veel slechter zijn dan nu, maar het kan ook een heel pak beter zijn. De gouverneur is 1,5 week geleden herkozen en ze is altijd zeer pro de Spelen geweest. Maar op dit moment is de Spelen succesvol organiseren niet evident."

In een grote enquête onlangs bleek dat 77 procent van de Japanners denkt dat de Spelen niet zullen kunnen doorgaan in 2021. In de bevolking groeit ook meer weerstand, zij vinden dat het land en de stad andere prioriteiten hebben.

Op dit moment wordt er zeer weinig over de Olympische Spelen gesproken, geeft onze landgenoot aan. "Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat het coronaverhaal allesomvattend is. Maar Japan heeft ook nog altijd problemen met de naweeën van de ramp in Fukushima in 2011. Onlangs was er ook zeer zware regenval in het zuiden."

"Je ziet dan mensen die zeggen dat als er geld is voor de Spelen, moet dat dan niet eerst naar de heropbouw van het land gaan. Dat is uiteraard een zeer moeilijk gegeven."