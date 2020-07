Sergio Conceiçao viert nog maar eens titel met Porto, de 29e al voor de club

Benfica rekte de titelstrijd eergisteren nog wat, door zelf met 2-0 te winnen van Guimaraes. Porto zou kampioen zijn bij een zege en zo geschiedde. Danilo iets na het uur en Marega in de extra tijd zorgden voor de verlossing. Centraal achteraan naast Pepe (ex-Real Madrid) speelde Chancel Mbemba (ex-Anderlecht).

Voor Sergio Conceiçao, die van 2004 tot 2007 bij Standard voetbalde en in 2005 de Gouden Schoen verdiende, is het zijn 2e hoofdprijs als trainer. De 45-jarige oud-middenvelder staat sinds 2017 aan het roer bij Porto en leidde de club in zijn 1e seizoen ook naar de titel. Vorig jaar strandden zijn manschappen op 2 punten van Benfica.

Als speler hielp Conceiçao Porto al aan 3 landstitels: in 1997, 1998 en 2004.

Alleen uittredend kampioen Benfica doet met 37 landstitels nog beter dan Porto. Porto is wel de dominante club van de jongste decennia. Van de jongste 30 kampioenschappen won het er 18 (Benfica 9).