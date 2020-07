Rode Duivels schrijven nog oefenmatch tegen Nieuw-Zeeland in volle agenda

Vanaf september komen de Rode Duivels weer regelmatig samen voor de groepsfase van de Nations League. Daarin speelt België tegen Denemarken, IJsland en Engeland. Maar de KBVB heeft er ook nog twee oefeninterlands tussen geschoven. Eerder werd de match tegen Zwitserland aangekondigd, in oktober wordt er dus ook nog tegen Nieuw-Zeeland gespeeld.

De aftrap wordt op 8 oktober om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion gegeven. Het is de eerste keer dat de twee landen oog in oog zullen staan. Voor de Rode Duivels mag dat geen probleem worden. Nieuw-Zeeland is pas nummer 122 op de FIFA-ranking. Het land was al twee keer aanwezig op een WK, in 1982 en 2010, maar sneuvelde telkens in de groepsfase.

Het najaarsprogramma voor de Rode Duivels is zo helemaal volledig.