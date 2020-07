Ploegleider Klaas Lodewyck: "Vermijden dat Remco uitgeblust aan Giro-start komt"

"1e grote ronde voor Remco is zoals 1e schooldag"

Op 2.000 meter hoogte scherpen de renners van Deceuninck-Quick Step hun conditie aan. Dat gebeurt in de buurt van Bergamo, dat zo zwaar geleden heeft onder de coronacrisis.



"Zelf hebben we hier minimaal contact met de buitenwereld. We trainen in groep en komen terug in het hotel, waar niemand anders binnen mag", vertelt ploegleider Klaas Lodewyck.





Lodewyck zal Evenepoel straks in de meeste koersen vergezellen. "We focussen op zijn doelen. Zo hebben we al een filmpje van het BK tijdrijden bekeken. En hier op stage hebben we enkele Giro-ritten verkend."

"Remco heeft een heel goed gevoel. Hij is gemotiveerd en gezond. Hopelijk mag dat zo blijven."