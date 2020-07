Geen coronatests in Super League wegens te duur en weinig profs

Een van de redenen is het prijskaartje. De clubs betalen de tests zelf en dat zou snel beginnen te wegen op de beperkte budgetten van de vrouwenploegen. Maar ook het statuut van de speelsters speelt een belangrijke rol. In onze hoogste klasse spelen er amper profspeelsters, maar vooral semi-profs of amateurs.

De clubs in de Super League beginnen deze week weer te trainen. De basisregels om coronabesmettingen tegen te gaan, gelden uiteraard ook daar, maar tests komen er - in tegenstelling tot bij de mannen - niet. Dat heeft een medische commissie met daarin onder andere artsen, de KBVB en de Pro League beslist.

Trainer Anderlecht: "Vrouwen zijn misschien minder besmettelijk"

Kampioen Anderlecht is deze week met de voorbereiding begonnen. "Vrouwen zullen minder besmettelijk zijn dan mannen?", vertelde Anderlecht-trainer Patrick Wachel over de coronatests. "Ik vind het jammer, maar ik kan het ergens wel begrijpen. Met ons budget kunnen we dat niet tenzij we een paar speelsters verkopen, maar dat is geen goed idee."

Toch denkt Wachel dat er binnenkort toch eventueel een ander protocol zal komen. "Ik zou de vrouwenploegen eerder op het niveau van1B zetten. De eerste testen bij de mannen zijn er ook pas twee of drie weken na de start van de trainingen gekomen."