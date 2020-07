Schalke-tiener Matondo traint in truitje van aartsrivaal: "Onaanvaardbaar"

Rabbi Matondo is een goeie vriend van Jadon Sancho, met wie hij nog samenspeelde bij de jeugd van Manchester City. Sancho verhuisde vervolgens naar Borussia Dortmund, terwijl Matondo koos voor Schalke 04, de grote rivaal uit het Ruhrgebied.

Matondo zag er dan ook geen graten in om in het shirt van zijn vriend te gaan fitnessen in zijn thuishaven Cardiff. Maar de fans van Schalke reageerden uiteraard minder sympathiek. Matondo werd dan ook op de vingers getikt door zijn werkgever.

"Ik heb Rabbi duidelijk gemaakt wat wij van deze onbesuisde actie vinden", zegt sportief directeur Jochen Schneider aan het Duitse sportblad Kicker. "Hij is nog maar 19, maar dat had hij niet mogen doen. We hebben hem duidelijk gemaakt dat hij op gepaste wijze moet reageren op zijn wangedrag, zowel op als naast het veld."