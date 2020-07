Pro League houdt vast aan competitie met 16, zonder Waasland-Beveren

Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) gaf Waasland-Beveren vorige week gelijk in zijn zaak tegen de Pro League, de belangenvereniging van de Belgische profclubs. Daardoor kwam de beslissing van de Pro League om Waasland-Beveren te laten degraderen op losse schroeven te staan.

Vandaag kwam de Raad van Bestuur van de Pro League samen om te bespreken hoe het nu voort moet. En de Pro League lijkt te willen vasthouden aan een competitie met 16 clubs, zonder Waasland-Beveren. De Pro League meent dat de degradatie van Waasland-Beveren wel wettig is mits een betere argumentatie.

Op 31 juli, amper één week voor de start van het nieuwe seizoen, zal de Algemene Vergadering van de Pro League de knoop moeten doorhakken met een stemming.

"Na een lang debat zijn we opnieuw tot dezelfde conclusie gekomen dat de beslissing die wij genomen hebben op de Algemene Vergadering van 15 mei de minst slechte oplossing is. Wij zien niet in welke andere optie beter of haalbaar zou zijn en we zullen er alles aan doen om de competitie te laten starten op 8 augustus", zegt Pro League-voorzitter Peter Croonen.