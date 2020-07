David Goffin twijfelt nog over US Open: "De situatie in de VS is niet goed"

David Goffin houdt zich voorlopig nog altijd bezig met het spelen van matchen op de Ultimate Tennis Showdown, maar de echte start van het tennisseizoen komt dichterbij. De eerste grandslam start eind augustus, maar de Belgische topper twijfelt nog over zijn deelname aan de US Open.

"Ik ben nog niet 100 procent zeker dat ik deelneem", vertelde Goffin aan Sky Sports. "Ik zal zeker trainen op hardcourt want ik zou heel graag gaan, maar op dit moment neemt het aantal besmettingen er nog steeds toe, dus ik weet niet of het een goed idee is. De situatie is er op dit moment niet goed."

"Het kan natuurlijk veranderen tegen de start van het toernooi. Maar het is ook niet eenvoudig omdat we maar 1 iemand mogen meenemen. Misschien twee. Ik twijfel nog."

De voorbije weken liepen ook verschilende tennissers een coronabesmetting op. "Het virus zit ook in de tenniswereld. Er is nog geen duidelijk plan over wat er moet gebeuren als iemand tijdens de US Open een positieve test aflegt. Ik wil eerst een plan zien."