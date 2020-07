Evenepoel over augustus: "Piek naar Lombardije en mik op BK- en EK-tijdrit"

"Het zal afwachten zijn hoe ik me voel, maar als de gelegenheid zich voordoet, zal ik die niet verknoeien. Als ik me écht goed voel, kan ik alsnog mikken op een ritzege of het klassement. Ik moet me niet meer bewijzen, maar ik verwacht toch altijd veel van mezelf."

"Ik zal er zonder druk starten. Ik heb al bewezen dat ik voor de eindzege kan meedoen in zulke rittenkoersen. Mijn hoofddoelen liggen ook later in het seizoen."

Begin dit jaar won Evenepoel al de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. Hij hervat op 28 juli in de Ronde van Burgos (tot 1 augustus). Enkele dagen later volgt zijn allereerste WorldTour-koers van 2020 met de Ronde van Polen (5-9 augustus): "Ik kijk uit naar mijn eerste keer Polen."

"Ben niet bang van hitte in Lombardije"

"Het weer zal een cruciale rol spelen dit jaar met temperaturen tot 30 graden. Dat schrikt me niet af, ik kan om met de hitte. Maar de combinatie van de hoge temperaturen, vochtverlies, technische afdalingen en een veeleisend parcours maken het hard. Daarom is het natuurlijk ook een monument."

"We zullen er uitpakken met een sterke ploeg, want het is een heel zware koers. Ik vergelijk het een beetje met de Clasica San Sebastian, die ik al reed (en won, red), maar ik verwacht dat het nog zwaarder zal zijn."

Op 15 augustus volgt het debuut van het Belgische talent in een monument met "Il Lombardia". "Ik probeer tegen dan in een piekconditie te zitten. Het is een mooie en prestigieuze wedstrijd. We hebben er al over gepraat met het team."

"Zeggen dat ik voor de top 5 ga op BK tijdrijden klinkt wat sullig"

Na Lombardije strijdt Evenepoel voor de gouden medaille in de Belgische tijdritkampioenschappen in Koksijde (20 augustus) en verdedigt hij zijn Europese chronotitel in Plouay (24 augustus). "Als Europees kampioen en met WK-zilver kan ik op het BK in Koksijde niet anders mikken dan op de zege. Gaan voor de top 5 zou een beetje sullig overkomen, ook al staan er andere deelnemers van wereldklasse aan de start."

"Er zijn minstens 5 wereldtijdrijders in België, dus als ik 5e eindig op enkele seconden van de winnaar, is dat een realistisch scenario. Ik moet gewoon in mezelf geloven, focussen op mezelf en zo hard mogelijk rijden die dag."

"Het BK tijdrijden wordt mijn eerste tijdrit na de coronacrisis. Je kunt tijdritten alleen simuleren op training. Maar dat geldt voor de meeste deelnemers. Tegen 20 augustus zal ik al goed gewoon zijn aan mijn tijdritfiets."

Vier dagen later verdedigt hij zijn Europese titel in Plouay: "Als alles goed gaat, moet mijn conditie dan heel goed zijn. Ik heb vertrouwen in mezelf. Alles is mogelijk. Het is lastig om voorspellingen te doen, maar natuurlijk wil ik weer winnen."

Eind augustus rijdt Evenepoel ook voor het eerst in de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic. "Die 2 koersen zijn in de regio waar ik woon. Ik kijk ernaar uit om daar te koersen met de Wolfpack. Een van de hellingen in de Brussels Classic, de Keperenberg, is maar 3 kilometer van waar ik woon."