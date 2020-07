Amateurclubs: "5 miljoen euro van de Pro League? Niet gevonden in onze kas"

De amateurclubs zijn boos. Volgend seizoen voetballen ze in de Jupiler Pro League 's zaterdags al 16.15u, 's zondags beginnen ze om 13.30u. De clubs vrezen zo bezoekers en inkomsten te mislopen.

"Veel supporters van onze club hebben ook een abonnement van Antwerp", klinkt het bij Ternesse in Wommelgem. "Als zij naar de Bosuil gaan terwijl wij spelen, zal onze omzet dalen aan de kassa en in de kantine. Jammer."

Voetbal Vlaanderen, die de clubs in Vlaanderen vertegenwoordigt, springt in de bres. "De Pro League is erg sterk in lobbyen. Dat apparaat moeten we ook beter uitbouwen", vindt Marc Van Craen.

"Daar engageer ik me voor, want dit is het juiste momentum. De clubs eisen dat we momenteel gas geven en dat zullen we ook doen", maakt de voorzitter zich sterk.