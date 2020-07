Ramos, penaltykoning van de Koninklijke, scoorde vaker dan Griezmann en Firmino

Keepers kunnen zich niet voorbereiden

In zijn aanloop kijkt hij niet naar de bal, maar houdt hij nauwkeurig de keeper in de gaten. De minste beweging volstaat om te zien waar de doelman naartoe duikt. Daarna plaats hij de bal simpelweg in het leegste gedeelte van het doel.

Volgens Marca bestudeert Ramos op voorhand nooit video's van keepers. Het maakt hem niet uit wie voor hem staat, want hij heeft een enorm vertrouwen in eigen kunnen.

Meer goals dan Messi sinds lockdown

Het belang van Ramos’ treffers is groot. Real Madrid pakte dit seizoen in de competitie 10 punten door doelpunten van Sergio Ramos, alleen Karim Benzema was wat dat betreft van grotere waarde voor Real Madrid, zijn goals leverden 11 punten op.

Daarnaast is Ramos met 10 goals na Benzema (17 goals) topscorer van Real Madrid. Met 5 treffers in 7 matchen is hij zelfs gedeeld topschutter van de gehele competitie na de hervatting.

Ramos vond dit seizoen ook al vaker het net dan Roberto Firmino (8) of Antoine Griezmann (9). Sinds de lockdown scoorde hij al vaker dan Messi (3) en Ronaldo (4).

Voor een centrale verdediger laat Ramos spectaculaire statistieken optekenen. Eerder dit seizoen loste het clubicoon van Real Madrid al Ronald Koeman af als best scorende verdediger in La Liga met 71 goals in 490 matchen. Koeman scoorde 67 keer in 192 duels.

Ook is hij de eerste verdediger met 10 goals in één La Liga-seizoen sinds Mariano Pernia in 2005/06 (10 voor Getafe CF).

Vanavond speelt Real thuis tegen Deportivo Alavés om 22u. Sergio Ramos is geschorst.