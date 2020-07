Een half miljard dollar in 10 jaar: NFL-ster Mahomes tekent lucratiefste sportcontract ooit

Mahomes verlengde gisteren zijn contract bij de Chiefs met maar liefst 10 jaar. Zijn huidige contract loopt eind volgend jaar af, waardoor hij bij de club blijft tot 2031. In de komende 12 jaar zal hij, volgens zijn zaakwaarnemer Leigh Steinberg, 503 miljoen dollar (444 miljoen euro) verdienen.

Het is de eerste sportdeal die een half miljard dollar overschrijdt. Daarmee steekt Mahomes het meest winstgevende contract in de sportgeschiedenis op zak.

De spelverdeler van de Chiefs doet beter dan baseballer Mike Trout, die vorig jaar een contract tekende bij de Los Angeles Angels ter waarde van 430 miljoen dollar (380 miljoen euro).

"Mahomes is een cruciale factor voor ons succes. We zijn dan ook ontzettend blij dat hij nog lang de quarterback van de Kansas City Chiefs zal zijn", vertelde Brett Veach, de algemeen manager van Kansas City.

De jonge Amerikaan wordt gezien als een van de grootste talenten in de NFL. In 2018 werd hij in zijn tweede jaar MVP van het reguliere seizoen en in februari loodste hij de Chiefs naar een tweede Super Bowl-titel, de eerste dateerde van 50 jaar geleden.