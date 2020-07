Wordt het 1A of 1B voor Beerschot? "Hopelijk primeert het gezond verstand"

Beerschot is ook deels in handen van de Saudische prins Abdullah Bin Mossaad, een beetje een raadsel voor de buitenwereld. "Hij is niet enigmatisch", zegt Van Winckel, zijn rechterhand.

"Hij is enorm charismatisch, weegt niet op een club, maar denkt strategisch en is enorm ambitieus."

"We hebben in Engeland Sheffield United overgenomen en na twee opeenvolgende promoties zijn we van de League 1 naar de Premier League opgeklommen, waar we nu bovenaan meedraaien. Dat doen we met lokale mensen. We hebben er heel weinig veranderd. Dat is typisch Abdullah: hij is zeer genereus."

Bij Beerschot willen ze misschien wel dezelfde route als Sheffield afleggen. "We willen doorgaan naar 1A, want 1B is een gedrocht waar dringend van moet worden afgestapt. Het is niet levensvatbaar. Maar mochten we in 1B blijven, dan blijven we ook daar rustig werken."