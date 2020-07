Renners na eerste koers: "Speeksel of drinkbus?" en "Tijd voor coronapaspoort?"

"Het viel me op dat vooral enkele renners van Deceuninck-Quick Step en Lotto-Soudal hun verantwoordelijkheid namen. Zij spraken jongens in het peloton aan die toch in het wilde weg spuwden of snot door de neus joegen", zegt veldrijder Toon Aerts.

De voormalige Belgische kampioen in het veld nestelde zich in de finale in de kopgroep. "In zo'n groep van een vijftiental renners is het makkelijker om je even te laten uitzakken en te spuwen aan de kant van de weg. Al kreeg ik op een bepaald ogenblik wel wat druppels in mijn gezicht."

"In normale omstandigheden stel je je daar geen vragen bij, maar nu wel. Waren het zweetdruppels of was het snot, speeksel of gewoon water uit een drinkbus? Ja, daar zat ik wel even mee, moet ik toegeven."

Aerts vindt het belangrijk om een goede boodschap uit te dragen, vooral voor de jeugdrenners. "In een jeugdpeloton gaat het er verre van professioneel aan toe", gaat Aerts voort. "Het kan alleen maar positief zijn wanneer ook zij lezen en horen dat wij als profs begaan zijn met ons gedrag in het peloton."