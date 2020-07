Solskjær: "Greenwood is de beste afwerker waarmee ik al gewerkt heb"

Met links of met rechts: het leek Mason Greenwood niet uit te maken tegen Bournemouth. Met zijn twee goals zit de 18-jarige aanvaller nu al aan 15 treffers dit seizoen, over alle competities heen. Coach Ole Gunnar Solskjær was na afloop vol lof over zijn goudhaantje.

"Hij is een van de beste afwerkers - mischien wel de beste - waarmee ik al gewerkt heb", zegt de Noorse oefenmeester. "Hij is zo kalm, zo beheerst. Voor hem maakt het niet uit of hier 75.000 toeschouwers zitten of niemand. Op het pleintje, op de training, in zijn achtertuin: hij weet hoe hij moet afwerken."

"Mason heeft dat gewoon in zich. Als hij trapt, dan scoort hij. En hij zal nog beter worden."

"Ik wil hem niet vergelijken met Ronaldo of Rooney. Dat zou niet eerlijk zijn. Mason zal zijn eigen weg vinden. Ronaldo en Rooney hebben een geweldige carrière gemaakt en als Mason de juiste dingen blijft doen en de juiste beslissingen neemt, zal hij ook een fantastische carrière hebben. Hij is een bijzondere jongen."