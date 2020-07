Bayern-coach Flick: "Lewandowski kan de Gouden Bal winnen"

Na de landstitel heeft Bayern München zaterdagavond ook de DFB-Pokal op zak gestoken, na een 4-2-overwinning tegen Leverkusen. Met goals in de 59e en 89e minuut had aanvaller Robert Lewandowski opnieuw een belangrijk aandeel in de zege.

Het rapport van de Pool dit seizoen oogt bijzonder fraai: 34 doelpunten in de Bundesliga, 11 in de Champions League en 6 in de Duitse beker. In totaal scoorde hij 51 keer in in 43 wedstrijden en tussendoor deelde hij ook nog 6 assists uit.

Na afloop van de bekerfinale zong Bayern-coach Hans-Dieter Flick de lof van Lewandowski. "51 goals is ontzettend knap. Ook nu was hij weer goed voor twee fraaie goals. Hij heeft zoveel vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten", sprak Flick.

"Als je kijkt naar het aantal doelpunten dat hij dit seizoen al gemaakt heeft, dan denk ik dat hij een ernstige kans maakt om de Gouden Bal te winnen. Waarom niet? Hij heeft zelf de fundamenten gelegd. Ik wens hem heel veel succes."