Chinese badmintonlegende Lin Dan (36) bergt zijn pluimpjes op

Lin Dan veroverde ook 5 wereldtitels en was jarenlang nummer 1 van de wereld, ondertussen staat hij 19e op de wereldranglijst.

Hét hoogtepunt in zijn carrière was het olympisch goud in "zijn" Peking in 2008. Vier jaar later in Londen deed hij dat kunststukje nog eens over. Op de Spelen van 2016 eindigde hij 4e, nadat hij in de halve finales het onderspit had moeten delven tegen zijn eeuwige rivaal Lee Chong Wei (37). Die laatste stopte vorig jaar, nadat hij kanker had gekregen.

Lin Dan had graag nog Tokio 2020 gehaald, maar die zijn door corona met een jaar uitgesteld. En het blessureleed wordt hem nu te veel. "Ik heb altijd alles gewijd aan de sport waar ik van hou", bedankte Lin Dan iedereen die zijn badmintonpad kruiste.