FIFA wil buitenspeltechnologie op WK 2022 in Qatar

Herinnert u zich het omstreden doelpunt van Sergio Ramos tegen Club Brugge in oktober 2019 nog? Ramos stond net niet buitenspel, maar het doelpunt was wel voer voor discussie. Zulke situaties wil de FIFA in Qatar vermijden.

Het nieuwe systeem zou het exacte moment dat de bal de voet verlaat tijdens een aanval aanduiden. Vervolgens wordt met gekalibreerde lijnen gekeken of de ontvanger van het leer al dan niet buitenspel staat.

De videoref zal de beelden interpreteren en vervolgens de beslissing meedelen met de hoofdscheidsrechter op het veld. De huidige buitenspellijnen zijn vaak nog te onduidelijk, waardoor er veel ruimte voor interpretatie ontstaat.

Tijdens het WK voor clubs van eind vorig jaar werd de technologie al eens getest, maar bleek toen nog niet gebruiksklaar te zijn.