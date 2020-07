Adnan Januzaj mist laatste 5 matchen door blessure aan hamstrings

Toen Adnan Januzaj gisteren tegen Espanyol een diepe pass verstuurde net voor de rust, liep het fout. De Rode Duivel moest meteen gaan zitten en vroeg om een wissel.



De ploegdokter van Sociedad begeleidde de onfortuinlijk Januzaj van het veld af. Vandaag kwam aan het licht dat onze landgenoot een blessure heeft aan zijn hamstrings. Dat betekent dat het seizoen van de 25-jarige winger afgelopen is.

Een spijtige zaak, want Januzaj was net weer goed op dreef bij Sociedad, met in de laatste 3 duels telkens een basisplaats. Vorige week maakte hij nog een knappe goal tegen Getafe.

Ook voor Sociedad is het een aderlating, want de club zag eerder al onder meer Martin Odegaard, Luca Sangalli en Asier Illaramendi uitvallen.

Met nog 5 vijf speeldagen voor de boeg staat Sociedad op de 7e plaats in La Liga en daarmee is het nog volop in strijd voor de Europese plaatsen.