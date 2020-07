Iedereen is zondag welkom op de koers in Rotselaar: "Maar verbrod het niet, wielerfans"

Veiligheid van de renners prioriteit

168 renners zijn ingeschreven voor Rotselaar. In principe komt er niemand meer bij, tenzij een grote naam alsnog vraagt om deel te nemen. Ze krijgen een parcours van 15 kilometer lang voorgeschoteld. Wilfried Peeters (ploegleider bij Deceuninck-Quick Step), Herman Frison (ploegleider bij Lotto-Soudal) en deels ook ex-prof Olivier Kaisen hebben gezamenlijk de omloop goedgekeurd. Daarbij werd in de eerste plaats uitgegaan van de veiligheid van de renners, want zo’n eerste koers zou wel eens erg nerveus kunnen zijn. “Een ommetje om een eventuele sponsor te plezieren was niet aan de orde”, volgens Marc Verbeeck.

Twintig extra stewards

Niet alleen aan de renners is gedacht. De omloop is lang genoeg gemaakt om iedereen die wil komen kijken in Rotselaar daartoe de kans te geven. Aan de start en de aankomst is geen publiek toegelaten, maar wie koers wil zien is welkom op de rest van het parcours. Er zijn twee hellingen in het rondje van 15 kilometer en vooral daar vreest men voor veel toeschouwers. Om te voorkomen dat er problemen zouden komen worden naast de gebruikelijke seingevers twintig extra stewards ingezet, die ondersteund zullen worden door de politie.

Misschien komen we wel in het Guinness Book of Records met de snelste organisatie ooit. Marc Verbeeck

Burgemeester Jelle Wouters (CD&V) van Rotselaar heeft er vertrouwen in. “We hebben ervaring met belangrijke organisaties dankzij de festivals in Werchter. Dat helpt natuurlijk.” Toch roept hij ook op tot burgerzin, want “dit wordt het voorbeeld voor de volgende weken in de koers. Het is aan de wielerliefhebber om te laten zien dat het een goede keuze was van de overheid om koersen met publiek opnieuw toe te laten.”

De voorbereiding was een huzarenstukje, maar Rotselaar, Holsbeek en Aarschot hebben met man en macht gewerkt om alles rond te krijgen. “Vaak is er kritiek op de politiek, maar wat hier is gerealiseerd, is werkelijk fantastisch”, aldus organisator Marc Verbeeck. “Misschien komen we wel in het Guinness Book of Records met de snelste organisatie ooit”, grapt hij.