Setien na "vernedering" Griezmann: "Ik ga geen sorry zeggen"

Intussen wordt de positie van Barcelona-coach Setien steeds wankeler. In de media circuleren heel wat namen van mogelijke opvolgers. "Maar ik heb totaal niet het gevoel dat mijn positie in gevaar is", zegt Setien, die pas in januari werd aangesteld.

"Het is wel jammer hoe het seizoen verloopt. Als we zo doorgaan, raakt de titel uit zicht. Maar we zullen hard blijven werken om het tij te keren."