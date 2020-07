Bubbel van 50, aanwezigheidslijst... Pro League heeft plan klaar voor profvoetbal

Om het risico op coronabesmettingen tot een minimum te beperken maakt de Pro League een onderscheid tussen twee categorieën personen. In de eerste categorie zitten de bubbels van de spelers, de technische en medische staf, de materiaalmannen en de teammanager. In totaal zo'n vijftigtal mensen. De 24 profclubs moeten zo snel mogelijk een namenlijst opmaken.

In de tweede categorie zitten dan de clubmedia, onderhouds-, keuken en veiligheidspersoneel... De clubs moeten een contactenlijst van iedereen in categorie 1 en 2 opstellen.

Buiten het trainingsveld blijven de regels van physical distancing voor alle leden van categorie 1 van kracht. Op het trainingsveld en tijdens wedstrijden zijn er geen beperkingen, maar de Pro League vraagt de clubs om zo veel mogelijk contact te beperken op training.

Er wordt ook aangeraden om deze groep zo veel mogelijk in afzondering te plaatsen, op hotel of in de eigen faciliteiten. Groepstrainingen en oefenwedstrijden van de A-kern moeten worden gefilmd om bij een positieve test risicocontacten te kunnen opsporen.

En daar stopt het niet. De clubs moeten ook een protocolverantwoordelijke aanstellen, een aanwezigheidslijst hebben, aparte ingangen maken, een gedragscode, permanente luchtcirculatie in de belangrijke ruimten, beschermend materiaal (mondmaskers, handschoenen, handgel), een reinigingsplan met logboek, handgeltoestellen op frequente passages, een circulatieplan en persoonlijke drinkbussen voorzien.

Op eventuele stages of op training moeten spelers zo veel mogelijk apart slapen, maar indien noodzakelijk geldt een maximum van twee personen per kamer, met zo veel mogelijk afstand tussen de bedden.