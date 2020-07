Belofte-international Thibault De Smet maakt toptransfer naar Reims

Thibault De Smet kreeg zijn opleiding bij AA Gent, waar hij Thomas Foket leerde kennen. Bij Gent kon hij zich niet helemaal doorzetten, maar bij STVV groeide hij wel uit tot een goeie linksachter.

Afgelopen seizoen charmeerde De Smet in ieder geval Reims, dat met Wout Faes eerder deze mercato al een andere beloftevolle Belgische verdediger haalde.

"Ik ken Wout al heel lang van bij de nationale ploeg en ik lig nu ook in hetzelfde hotel als hij. Bovendien heb ik met Thomas over Reims gesproken voor mijn overstap en hij zei dat het een geweldige club is", vertelt De Smet op de website van zijn nieuwe club.

"Eigenlijk hadden we Thibault in januari al willen halen", zegt algemeen directeur Mathieu Lacour. "Hij is gevormd in een van de meest vermaarde jeugdacademies van België. Zijn technische bagage is een meerwaarde op de linksachterpositie. Door de aanwezigheid van Thomas en Wout moet hij zich snel kunnen inpassen in de groep."

De Smet mag zich in ieder geval meteen ook opmaken voor Europees voetbal, want Reims eindigde het afgebroken seizoen in de Ligue 1 op de 5e plaats.