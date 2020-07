"Helft van profrenners met hoogtetent weet niet hoe ze die moeten gebruiken"

"Helft van Belgische profs heeft hoogtetent"

Campenaerts heeft twee blokken van drie weken in zijn hoogtetent doorgebracht, telkens twaalf tot veertien uur per dag.

Om een gunstige impact te hebben van de hoogtetent moet je durven te rusten. “Ik schaam me bijna,” zegt de werelduurrecordhouder, “maar de voorbije week heb ik amper tien uur getraind. Ik denk dat er veel wielertoeristen zijn die meer trainen in het weekend dan ik in een hele week.”

"De hoogtetent is Fanny (Lecluyse) heel slecht bevallen"

Toch moet het zo, want als de balans wordt verstoord, kan dat vervelende gevolgen hebben. Zwemster Fanny Lecluyse, de vriendin van Campenaerts, heeft het ondervonden.

“Mijn vriendin Fanny is het heel slecht bevallen. Ze had haar slechtste bloedwaarden ooit nadat we samen in de tent hadden geslapen.” Zij is tijdens die gesimuleerde hoogtestage beperkt blijven trainen, maar blijkbaar heeft haar lichaam zelfs dat niet verteerd.

Wat Campenaerts doet, slapen op een hoogte van 4700 meter in zijn eigen bed, kan hij niet nadoen op de werkelijke hoogte. “Als je kwaliteit wil halen op training door dan op zeeniveau te trainen, dan zou je ofwel dagelijks 400 kilometer moeten fietsen, ofwel vijf uur per dag in de auto zitten.”