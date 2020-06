Wat met de lockdown in Lissabon? UEFA: "Geen reden voor een plan B"

In augustus wijkt de UEFA voor de Final 8 van de Champions League uit naar Lissabon, maar de Portugese hoofdstad kampt met een opstoot van het coronavirus.

Vanaf woensdag moeten de inwoners van negentien wijken in de banlieue van Lissabon, waar besmettingshaarden van het coronavirus opnieuw heropflakkerden, weer thuisblijven.

In aangrenzende wijken mogen slechts vijf personen samenkomen, in de hele hoofdstedelijke regio zijn er dat tien, terwijl er dat in de rest van Portugal twintig zijn.

"We hopen dat alles goed zal verlopen en dat we het toernooi kunnen organiseren in Lissabon", verklaarde een woordvoerder van de UEFA aan AFP.

"Er is geen enkele reden om een plan B op te stellen nu. We staan permanent in contact met de Portugese voetbalbond en de lokale autoriteiten. We zullen maatregelen nemen, wanneer dit nodig zou blijken."