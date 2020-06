Belgian Cat Julie Vanloo droomt van carrière als Red Flame

Julie Vanloo gooide de voorbije jaren hoge ogen met de Belgische basketbalvrouwen. Maar kan ze datzelfde succes ook behalen in het voetbal? Die sport is immers naast basketbal haar grote passie. "Ik heb een abonnement bij Club Brugge en ik volg de Engelse en Spaanse competities op de voet. Het boeit me gewoon enorm."

Als klein meisje voetbalde de point guard van de Belgian Cats nog een jaar op het "patattenveld" van Blue Star Geluveld. Ook op straat en op school trapte ze graag een balletje.

Naar eigen zeggen kan ze aardig om met een voetbal. "Als er een voetbal en een basketbal op de grond liggen, dan grijp ik naar de voetbal en begin ik ermee te jongleren. Ik kan ook gewoon veel trucjes."

Een carrièreswitch sluit ze dus zeker niet uit. "Ik zou heel graag nog op hoog niveau voetballen." Bovendien mikt De West-Vlaamse meteen op het allerhoogste: "Het is stiekem een droom om voor de Red Flames te spelen."