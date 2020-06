Opvallend: zoon van Mauricio Pochettino mag wél bij Tottenham blijven

Maurizio Pochettino speelt sinds 2015 bij de jeugd van Tottenham. Hij kwam toen mee met zijn vader die een jaar eerder de overstap had gemaakt van Southampton naar Tottenham.

In november werd vader Mauricio ontslagen als coach van Tottenham en opgevolgd door José Mourinho, maar de 19-jarige zoon mag wel langer blijven bij de club uit Londen. Hij tekende vandaag een nieuw contract.

En zo kwam vader Mauricio ook nog een keer op de club. Want op de foto van de contractondertekening die Maurizio op Instagram postte, is ook zijn vader te zien in een shirt van Tottenham.