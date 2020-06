Nederlandse shorttrackster ligt op intensive care: "Haar toestand is kritiek"

Lara van Ruijven was op stage met de Nederlandse nationale ploeg in Font Romeu, in de Pyreneeën, toen ze ernstig ziek werd. Eind vorige week werd ze met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Afgelopen weekend bleek dat de Nederlandse schaatsster te kampen had met een stoornis aan haar auto-immuunsysteem en er ontstonden complicaties. "Haar toestand lijkt nu stabiel, maar is nog altijd kritiek", zegt bondscoach Jeroen Otter.

Van Ruijven (27) is wereldkampioen shorttrack op de 500 meter en maakte deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg die op de Winterspelen van Pyeonchang de bronzen medaille behaalde. Ze werd onlangs geopereerd aan haar schouder en zou op stage voor het eerst weer op het ijs staan.