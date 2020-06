Guardiola: "We zullen met City een erehaag vormen voor Liverpool"

Donderdagavond krijgt Manchester City de nieuwbakken kampioen op visite. Dat is de laatste wedstrijd in speeronde 32, die over verschillende dagen uitgesmeerd wordt.

City mag dan een straat achterstand hebben op de ploeg van Jürgen Klopp, het respect voor Liverpools eerste titel in 30 jaar is zeer groot.

"We zuillen - uiteraard, zou ik zeggen - een erehaag vormen voor Liverpool", kondigt City-coach Guardiola aan.

"We zullen Liverpool in ons stadion op een ongelofelijke manier welkom heten. Waarom? Omdat ze het verdienen."

De 49-jarige Guardiola is wel niet van plan zich zonder slag of stoot neer te leggen bij een meerjarige hegemonie van Liverpool.

"In sport moet je in de toekomst leven, niet in het verleden. Je mag niet vergeten dat we een heel grote club en organisatie zijn."

"We weten waarom het dit seizoen loopt zoals het gelopen is. Dat zullen we volgend seizoen proberen op te lossen."