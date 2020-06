Goffin is niet opgewassen tegen Thiem op Ultimate Tennis Showdown

Niet iedereen was even verheugd om Dominic Thiem weer aan het werk te zien in Nice, nadat hij eerder op de veelbesproken Adria Tour van Novak Djokovic aan het werk was geweest. Maar de dokter zette het licht op groen en dus stond Thiem zaterdagavond gewoon tegen David Goffin.

In de Ultimate Tennis Showdown worden 4 quarters van 10 minuten gespeeld. Wie 3 quarters wint, wint ook de match. Bij een 2-2-stand wordt een extra 5e quarter gespeeld.

Goffin zag Thiem graag komen, want van hun 10 confrontaties kon hij er 7 winnen tegen de nummer 3 van de wereld. Maar de logica van de ranking werd deze keer wel gerespecteerd in Nice. Thiem had na 3 quarters (standen: 15-10, 16-10 en 13-10) de overwinning al op zak.

In het laatste quarter ging het er allemaal wat losser aan toe en zo kon Goffin met een 16-14-zege toch ook op het bord komen. In de stand doet hij wel een slechte zaak, want The Wall - zoals hij door de organisatie werd gedoopt - zakt terug naar de 7e plaats op 10 deelnemers. Enkel de top 4 stoot door. Morgen krijgt Goffin een nieuwe kans, tegen de Duitser Brown, die nog niet kon winnen.