Fransen sluiten 2 jaar onderzoek af: geen bewijzen voor motortjes in peloton

Femke Van den Driessche zorgde op het WK veldrijden van 2016 voor een bom in het wielrennen toen ze betrapt werd met een motortje in haar fiets. De jaren erna waren de geruchten en straffe verhalen van mechanische doping door toprenners niet uit de lucht. Maar Van den Driessche blijft voorlopig de enige renster die in een officiële koers betrapt is.

De voorbije 2 jaar testte de Franse politie de verschillende indianenverhalen in het peloton op hun waarheid. Onder meer de Hongaar Istvan Varjas, de zelfverklaarde uitvinder van motortjes in de fiets, en Jean-Christophe Péraud, de ex-renner die het departement tegen mechanische doping van het UCI leidt, werden ondervraagd.

Maar concrete bewijzen kwamen tijdens dat onderzoek niet boven tafel. Na 2 jaar heeft de Franse onderzoeksrechter bekendgemaakt het dossier zonder gevolg af te sluiten. Volgens de Franse krant L'Equipe zegt de Internationale Wielerunie ook de samenwerking op met het CEA, het Franse agentschap dat kleine warmtescanners moest ontwikkelen om in de fietsen van de renners te plaatsen.