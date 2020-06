De Bruyne: "Kan nog ongelooflijk seizoen worden met Champions League en FA Cup"

Is er dit seizoen dan nog wel iets om voor te spelen? "Als alles volgens plan verloopt, staan er nog 13 of 14 matchen op ons programma. We zullen die allemaal proberen te winnen. Bovendien hebben we ook nog wel belangrijke doelen dit seizoen."

"Natuurlijk ben je teleurgesteld als je verliest, maar we moeten eerlijk kunnen toegeven dat Liverpool dit jaar gewoon beter was. En in vergelijking met andere ploegen doen we het toch niet slecht. We zijn 2e, de beste ploeg na Liverpool."

Na een nederlaag van Manchester City donderdagavond mocht Liverpool zich de nieuwe landskampioen worden. Geen verrassing, ook niet voor Kevin De Bruyne. "We wisten dat het onmogelijk zou zijn om Liverpool nog in te halen na de lockdown", vertelt hij op de site van zijn club.

"Ik denk dat we nog een goeie kans maken om de FA Cup en de Champions League te winnen. Als we die bekers pakken, is het toch een ongelooflijk seizoen, niet?"



De Bruyne scoorde tegen Chelsea zijn 10e doelpunt van het seizoen. Hij was nu betrokken bij 26 competitiegoals. Maar met zijn persoonlijke statistieken is hij niet bezig. "Dat is leuk, maar de ploeg helpen is het belangrijkste doel."



Zit hij in zijn hoofd met de prijs voor Speler van het Jaar in Engeland? "Ik heb daar niet over te beslissen. Twee jaar geleden eindigde ik op de 2e plaats, terwijl we kampioen werden met een voorsprong van 20 punten. Ik weet niet op basis van welke criteria mensen beslissen, maar ik denk dat ik dit jaar wel een kans maak."