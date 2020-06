Renners willen erin vliegen:"In de eerste koersen zal harder gereden worden dan ooit"

De Weert: "Gilbert beult zich thuis af voor groot doel"

Over 5 weken herbegint het seizoen met de Strade Bianche (1 augustus). Hoe staan de Lotto-Soudal-renners er conditioneel al voor?

"Vorige week hebben we veldtesten gedaan met de Belgen", zegt performance manager Kevin De Weert. "Onze buitenlandse renners doen hun test thuis en uploaden die daarna. De trainers hebben de data al geanalyseerd."

"We hebben dus wel zicht op de conditie van onze renners. Maar het blijft afwachten. In de eerste koers na de winter, bijvoorbeeld, merken we ook dat de andere teams niet stilgezeten hebben. Dat zal nu niet anders zijn."

Zullen de oudere renners nadeel onvervinden van de voorbije lockdown? "De jongere renners staan er meestal sneller na een trainingsperiode, terwijl de ouderen wat meer tijd nodig hebben om hun motor op gang te krijgen."

"Maar bij Phil (Gilbert) heb ik gezien dat hij zich thuis afbeult om toch klaar te geraken voor zijn grote doel. Dat komt wel goed."