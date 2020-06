Nina Derwael: "In januari kreeg ik stress, ik maakte de Spelen te groot"

Wat een wereld van verschil. Vrijdagochtend was het normaal nog exact een maand en twee dagen tot het begin van de Olympische Spelen in Tokio. Door het verzetten van de Spelen stond Nina Derwael deze ochtend een laatste keer op de trainingsmat met het hoofd al half bij haar vakantie van twee weken.

Die vakantie zal deugd doen. "Een doel vinden was het moeiljkste de afgelopen tijd", vertelt Dewael. "Op een bepaald moment stond ik in de zaal en vroeg me af waarom ik eigenlijk nog trainde. Nu de eerste doelen er opnieuw aankomen (het EK in december) helpt dat wel en stond ik meteen weer met meer plezier op de training."

Voor topsporters was het uitstel van de Spelen beenhard. Simone Biles wist niet zeker of ze het fysiek en mentaal nog een extra jaar kon opbrengen. Zo ver ging het niet voor Derwael. Misschien heeft ze zelfs eerder belangrijke lessen getrokken uit de coronaperiode.

"Ik heb ook wel eens de soort gedachten als Biles gehad, maar ik zag mezelf niet stoppen. Ik wil nog te veel dingen bereiken. Ik zou ook zoveel spijt hebben als ik het niet zou geprobeerd hebben."

"Anderzijds heb ik de Spelen in mijn hoofd wat groter gemaakt dan ik had moeten doen. Dat is nu onder controle. In januari begon ik al stress te krijgen. Ook omdat ik last had van mijn gezondheid (de schouder). Het werd wat veel. Ik wist dat iedereen trainde en ik sukkelde. Ik weet nu dat ik die fout niet opnieuw moet maken. Ik heb geleerd rustiger te blijven en me niet moet laten afschrikken door een olympisch jaar."