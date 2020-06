Anderlecht stelt nieuwe truitjes voor met 2 nieuwe hoofdsponsors: "De beste zijn"

"Het zijn 2 sterke bedrijven met een goede reputatie en de juiste waarden en normen. Ik heb heel veel vertrouwen in onze samenwerking." Van Eetvelt gaf nog mee dat de 2 partnerschappen Anderlecht in totaal tussen de 4 en 5 miljoen euro opbrengen. Het akkoord was al bezegeld voor de coronacrisis. (lees voort onder foto)

Voor het eerst in de clubgeschiedenis kiest Anderlecht voor een samenwerking met 2 hoofdsponsors op gelijkwaardige wijze: DVV komt op het thuisshirt, in traditioneel paars. Candriam siert het witte uitshirt. Opvallend: de shirts zijn 100 procent recycleerbaar én Candriam is ook de nieuwe rugsponsor van Club Brugge.

Anderlecht is al een tijdje bezig met een vernieuwingsoperatie. CEO Karel Van Eetvelt, zelf ook nog niet lang bij paars-wit, maakte de nieuwe sponsors bekend: "De samenwerking begint vanaf vandaag. Samen met onze partners gaan we op zoek naar de successen van vroeger."

"Mikken op jongeren, geen spectaculaire bedragen"

Na het commerciële ging de focus naar het sportieve. "We zijn op het einde van het afgelopen seizoen al sterk geëindigd", vervolgde de CEO. "Het was een jaar van investeringen, maar we zitten op het juiste pad."

"Volgend seizoen willen we weer Europees voetbal halen. We willen in de toekomst blijven staan voor technisch onderlegd, aanvallend voetbal met jongens die we zelf opleiden. Dat zit in ons DNA. Het is dan ook geen toeval dat we de voorbije weken enkele jongeren langere contracten hebben gegeven. We stellen alles in het werk om de jongens die hier gevormd zijn zolang mogelijk aan de club te binden."

Op transfergebied mogen de supporters zich aan enkele nieuwkomers verwachten. "Maar spectaculaire bedragen gaan we niet uitgeven", was Van Eetvelt duidelijk. "We hebben al heel veel goede spelers. Onze belangrijkste investering wordt onze talentvolle jongeren aan boord houden."