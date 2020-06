AA Gent onderstreept zijn ambities met de komst van Nurio en Arslanagic

"Ik zou graag over enkele weken weer een persconferentie geven", zei voorzitter Ivan De Witte toen. En dat was vandaag dus het geval.

Kassa van Charleroi rinkelt dankzij Nurio

De 25-jarige linkerflankverdediger komt over van Charleroi en zou een van de duurste Gentse aankopen in de clubgeschiedenis zijn. Er wordt een bedrag van ruim 5 miljoen euro genoemd.

Met de voorstelling van Dino Arslanagic was de Gentse honger nog niet gestild, want ook Nurio Fortuna dook toch nog op in de coulissen.

En ook de sponsor blijft langer aan boord

Er viel alleen maar goed nieuws te rapen in het Gentse: Vdk bank heeft zijn sponsorovereenkomst met AA Gent verlengd tot juni 2023.

De bank is al sinds 1988 shirtsponsor van de Buffalo's en zal bij het aflopen van het contract dus reeds 35 jaar aan de zijde van de Gentenaars staan.

"Als bank met de wortels in Gent, is het voor vdk bank logisch om loyaal de club te blijven steunen, ook in deze bijzondere tijden", klinkt het in een mededeling.

"KAA Gent en vdk bank hebben samen een lange geschiedenis, en hebben al veel waters doorzwommen."

"Met de verlenging van het sponsorcontract voor de komende drie voetbalseizoenen wil vdk bank het vertrouwen herbevestigen in de club die onder Ivan De Witte en Michel Louwagie al vele successen en mooie resultaten behaalde."