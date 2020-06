"Enzo Scifo zou perfect passen in het spel van Pep Guardiola"

Sporza Retro dook nog een laatste keer in de archiefkasten. Filip Joos keerde terug naar het WK van 1990. Het trauma van David Platt werd lichtjes genegeerd, de klemtoon werd gelegd op de wedstrijd tussen België en Uruguay in de groepsfase.

Alles over België-Uruguay op het WK van 1990 in Italië:

De brokken met Jan Ceulemans

Filip Joos ging niet te veel in op het noodlottige doelpunt van David Platt op dat WK, een goal die in de 119e minuut het einde van de Belgische hoop betekende. "We dachten toen dat we wereldkampioen zouden worden. En dat kwam net door België-Uruguay in de groepsfase. Uruguay had een geweldige ploeg en was eigenlijk favoriet tegen de Rode Duivels." Het WK begon niet meteen in de beste verstandhouding na een relletje tussen bondscoach Guy Thys en Jan Ceulemans. Ceulemans werd in de eerste groepsmatch tegen Zuid-Korea aanvankelijk aan de kant geschoven en was erg ontgoocheld. "Er is iets gebroken", zei de spits. "En als hij zoiets zegt, dan lijm je dat niet zo snel. Dat moet toch een raar toernooi geweest zijn", voelt Filip Joos aan.

Hoe Enzo Scifo verbaasd was over de kat van Filip Joos

België klopt Zuid-Korea in zijn opener met 2-0, Ceulemans heeft zich weer in de ploeg gespeeld. Dit elftal verschalkt daarna Uruguay met 3-1: Preud'homme, Gerets, Clijsters, Demol, Grün, De Wolf, Versavel, Van der Elst, Scifo, Degryse en Ceulemans. Clijsters, Scifo en Ceulemans scoren. Vooral de prestatie van Enzo Scifo kreeg veel bijval. "Die match is toch 30 jaar geleden. Verplaats je in het voetbal van nu: zijn ritme, balaanname en versnelling. Hij zou perfect passen in het spel van Pep Guardiola", oordeelde Youri Mulder. Filip Joos: "Er werd vaak verweten dat Enzo te veel pingelde, maar dit was zijn beste toernooi. Ja, er waren voor- en tegenstanders en ook commentator Rik De Saedeleer was niet de grootste fan van Scifo, maar commentatoren mogen een mening hebben." "Ik had ooit een interview met Scifo en ik vertelde hem dat mijn kat Scifo heette. Hij keek me aan: je bent een Vlaming, hé? Hij had het gevoel dat alle Vlamingen hem niet moesten hebben."

Wat viel er nog op in de wedstrijd?

Filip Joos: "Kijk naar de volksliederen. De Uruguayanen houden nu een nationaal zangfeest vooraf, maar in 1990 dachten ze: is het nu nog niet voorbij? Nu zijn de ogen dicht, draaien ze zich naar de vlag en zingen ze zichzelf moed in. In 1990 was het echt een verplicht nummer."

Na het WK van 1990 werd afscheid genomen van de traditionele buitenspelregel. "Met die regel scoren Lionel Messi en Cristiano Ronaldo 15 goals minder per seizoen", zegt onze commentator.

De Belgen pakten uit met hun kooi, ook met Franky Van der Elst als buffer voor de defensie. Dat hij nog leeft, heeft hij te danken aan een dopingcontrole na de match.